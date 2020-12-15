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Elazığ’da sağanak yağış etkili oluyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oluyor.
ELAZIĞ 15.12.2020, 13:04
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oluyor.
Meteoroloji’nin hafta sonundan itibaren uyardığı sağanak yağış etkili oluyor. Cumartesi akşamından itibaren ara ara yağmur, bugün kentte biraz daha etkisini arttırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yağış zaman zaman kuvvetini artırıyor. Uyarılar nedeniyle vatandaşlar sokağa tedbirli çıkarken, şuana kadar yağışlardan kaynaklı her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de ara ara etkili olan yağışların devam edeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini yeniledi.
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