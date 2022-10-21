Elazığ’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yazıkonak Beldesi Yenibağlar Mahallesi’nde şüphelendikleri Ş.B. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancaya el konulurken şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.