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Elazığ’da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı
Elazığ’da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
ELAZIĞ 17.08.2022, 09:34
Elazığ’da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Güneykent Mahallesi’nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, Yemişlik mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin bagajında 7 adet rögar kapağı ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.