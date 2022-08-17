banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ünlülerin favorisi badem göz estetiği
Ünlülerin favorisi badem göz estetiği
Depremin 23’üncü yılında eller semaya açıldı,
Depremin 23’üncü yılında eller semaya açıldı,
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar

Elazığ’da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

ELAZIĞ 17.08.2022, 09:34
Elazığ’da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Güneykent Mahallesi’nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, Yemişlik mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin bagajında 7 adet rögar kapağı ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık