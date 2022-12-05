Elazığ’da polisten ‘Dar Bölge’ uygulaması

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge’ uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 21.00-22.00 saatleri arasında 12 ekip ve 6 çift devriyenin katılımı ile "Dar Bölge" uygulaması icra edildi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.