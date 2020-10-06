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Elazığ’da polisin şüphelendiği şahıstan, kokain ele geçirildi
ELAZIĞ POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA DURDURULAN BİR OTOBÜSTEKİ ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÇANTASINDAN TAŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
ELAZIĞ 06.10.2020, 10:51
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Elazığ polisinin yaptığı çalışmada durdurulan bir otobüste şüphelenilen şahsın çantasından taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında durdurulan bir yolcu otobüsünde inceleme yapıldı. Bu sırada polis,yolculardan M.S’den şüphelenerek, çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 82 gram taş kokain ele geçirildi.
Emniyete götürülen M.S. ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
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