Elazığ’da polis hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Elazığ’da meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir inşaattan demir çalan ve 4 suç kaydı bulunan C.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yine 01.10.2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen S.A., dün başka bir hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.