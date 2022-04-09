Elazığ’da Polis Haftası etkinlikleri

Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Öğretmen Evi önünde ve bir AVM’de Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin katılımıyla kurulan stantlarda KADES, En İyi Narkotik Polisi Anne, bilinçli güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, iletişim yolu ile dolandırıcılık, HAYDİ konularıyla ilgili vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlikte tanıtıcı broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtılırken ayrıca Kızılay ile ortak kan bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet görevlilet Kızılay mobil kan bağış aracında kan bağışında bulundu.