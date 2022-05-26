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Elazığ’da polis, 160 öğrenciye eğitim verdi

Elazığ’da polis, SİBERAY farkındalık çalışmaları çerçevesinde 160 öğrenciye eğitim verdi.

ELAZIĞ 26.05.2022, 15:37
Elazığ’da polis, 160 öğrenciye eğitim verdi

Elazığ’da polis, SİBERAY farkındalık çalışmaları çerçevesinde 160 öğrenciye eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşları uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla başlattığı SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak ve TOKİ Fırat İlköğretim Okullarında toplam 160 öğrenciye yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı’ konularında eğitim verildi.

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