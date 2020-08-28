Elazığ’da pandemi çağrı merkezi hizmet vermeye başladı

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kurulan ve 24 saat hizmet vermek üzere planlanan çağrı merkezi açıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşlara yardımcı olunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların ve sağlık çalışanlarının Pandemi ile ilgili sorularına 7 gün 24 saat cevap vermek için Pandemi Çağrı Merkezi kuruldu. Hazır hale gelen çağrı merkezi 606 27 90- 91- 92 hatlarından hizmet vermeye başladı.

Ülke olarak pandemi salgınına karşı başarılı bir şekilde mücadele verildiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat," Müdürlük olarak ilimizde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Covid-19 hastalığı hakkındaki talep ve şikayetlerine cevap vermek üzere Pandemi Çağrı Merkezi’ni açtık. Burada müdürlüğümüz bünyesindeki hizmet başkanlıklarını temsilen birer arkadaşımız görev yapacaktır. Arkadaşlarımız birbirleriyle entegre olarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın çağrılarına 7 gün 24 saat cevap vereceklerdir. Gelen çağrılar anında ilgili birimlere aktarılarak çözüm aranacak ve önerilerde bulunulacaktır"dedi.