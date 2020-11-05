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Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi
ELAZIĞ’DA PANCAR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
ELAZIĞ 05.11.2020, 09:54
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Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 81 EZ 601 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yara almazken pancarlar yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Belediye ekipleri yol kenarına saçılan pancarları topladı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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