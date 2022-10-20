Elazığ’da özel bireylere seminer verildi

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik ‘Özel Bireylerde Yeme Bozuklukları ve Obezite Riski’ konulu seminer verildi. Düzenlenen seminere çok sayıda engelli birey katıldı.

Seminerde, obezite ve özel çocuklarda beslenme ilişkisi başta olmak üzere mental retardasyonda beslenme, down sendromlu ve otizmli bireylerde beslenme ile özel çocuklarda beslenme programının nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verildi.

Seminer, Diyetisyen Nisa Nur Çelikdemir’in gelen soruları cevaplaması ile son buldu.