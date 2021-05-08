banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...

Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı

Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 08.05.2021, 18:42
Elazığ’da otomobilin, çarptığı direk devrildi:1 yaralı

Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 ABJ 649 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Direk otomobilin üzerine devrildi, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu