Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ-Diyarbakır Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ -Diyarbakır Karayolu Gezin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 51 AP 276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.