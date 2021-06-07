banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 07.06.2021, 16:04
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 DA 313 plakalı Ford marka otomobil ile 23 ABL 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu