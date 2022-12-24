Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Hulusi Sayın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 HH 132 plakalı otomobil ile E.Ç. idaresindeki 23 ADM 877 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.