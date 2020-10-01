banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?
Borsa İstanbul haber bekliyor
Borsa İstanbul haber bekliyor
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

ELAZIĞ 01.10.2020, 20:33
3
Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Zafran Mahallesi Zafran rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki 17 RR 200 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
18°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0