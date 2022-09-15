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Elazığ’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ 15.09.2022, 17:20
Elazığ’da refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CKA 127 plakalı otomobil önce refüje çıktı, ardından ağaca çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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