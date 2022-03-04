banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Elazığ’da okul zillerinin yerini siren zilleri aldı, kent geneli tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı ‘Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından Elazığ genelindeki bütün okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ELAZIĞ 04.03.2022, 13:33
Elazığ’da okul zillerinin yerini siren zilleri aldı, kent geneli tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı ‘Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından Elazığ genelindeki bütün okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmesi ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da ki tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi. Senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası Ahmet Kabaklı Fen Lisesi’nde hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Okul, personeller tarafından boşaltılırken olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depremde yaralanmış vatandaşlar UMKE’nin müdahalesi ve AFAD’ın yardımıyla tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

‘UMKE ülkenin en önemli gücüdür’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2022 yılının Türkiye genelinde tatbikat yılı ilan edildiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Bu çerçevede bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın katılımıyla 81 ilde bütün okullarımızda eş zamanlı bir deprem tahliye tatbikatı icra edildi. Bizde Ahmet Kabaklı Fen Lisesinde deprem tatbikatına iştirak ettik. Elazığ ülkemizde büyük depremlerden bir tanesini yaşamış bir şehirdir. Dolayısıyla depremin acısı ve tahribatı zihinlerde halen canlı bir durumda fakat deprem ülkenin ve bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği olduğundan hareketle muhtemel sonraki depremlere karşı sürekli tedbirli ve teyakkuzu olmamız gerekiyor. Geçen yıl bakanlığımız tarafından afetlere karşı eğitim yılı ilan etmişti ve bir seferberlik ruhuyla bütün vatandaşlarımıza afet eğitim konusunda bilgiler aktarılmıştı. Onların da eğitimleri yoğun bir şekilde uygulanmıştı. Bu senede tatbikat seferberliğiyle inşallah bu edindiğimiz bilgilerimiz pratiğe dökerek muhtemel bir afette nasıl hareket etmemiz gerektiğini ve nasıl müdahale etmemiz gerektiğini pratiğini geliştireceğiz. Bugün ki tatbikatta okulumuzda olduğu için Milli Eğitimde görevli idarecilerimiz bu konularda özel eğitim almış personellerimizin ilk yönlendirmesiyle tahliye olduktan sonra AFAD ekiplerimizin ilk müdahalesini izledik. UMKE ekipleri, hakikaten ülkenin önemli bir gücüdür hepsi birer kahramandır. Görev yaptıkları her yerde çok büyük başarılara imza atmışlardır onların müdahalelerini izledik. Son olarak da depreme bağlı olarak meydana gelen yangın risklerine karşı da oldukça kuvvetli olan Elazığ Belediyesi itfaiye teşkilatımızın müdahalelerini izledik. Son olarak da öğrencilerimiz güvenli bir şekilde tekrar okullarına döndü” dedi.

Tatbikata Vali Dr. Ömer Toraman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18