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Elazığ’da okul sporları futbol müsabakaları başladı
OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN YILDIZLAR FUTBOL MÜSABAKALARI ELAZIĞ’DA BAŞLADI.
ELAZIĞ 03.04.2023, 13:44
Okul sporları faaliyet programında yer alan yıldızlar futbol müsabakaları Elazığ’da başladı.
Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde yer alan okul sporları yıldız kız-erkek futbol müsabakaları başladı. Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kız-erkek futbol müsabakaları Ahmet Yılmaz sentetik sahasında 7 Nisan itibari ile son bulacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ’’3 Nisan tarihinde Ahmet Yılmaz sentetik sahasında başlayan 7 Nisan tarihinde son bulacak olan Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Şampiyonası Müsabakalarına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz’’ ifadelerini kullandı.