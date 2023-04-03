Elazığ’da okul sporları futbol müsabakaları başladı

Okul sporları faaliyet programında yer alan yıldızlar futbol müsabakaları Elazığ’da başladı.

Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde yer alan okul sporları yıldız kız-erkek futbol müsabakaları başladı. Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kız-erkek futbol müsabakaları Ahmet Yılmaz sentetik sahasında 7 Nisan itibari ile son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ’’3 Nisan tarihinde Ahmet Yılmaz sentetik sahasında başlayan 7 Nisan tarihinde son bulacak olan Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Şampiyonası Müsabakalarına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz’’ ifadelerini kullandı.