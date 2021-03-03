Elazığ’da öğretmenlere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yeni normalleşme sürecine geçildi. Orta riskli grupta yer alan Elazığ’da uzun süredir kapalı olan işletmeler ile okullar açıldı, 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakilerin kısıtlaması ise kaldırıldı. Yüz yüze eğitime geçilen kentte bugün itibariyle öğretmenlerde Covid-19 aşılarını yaptırmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile birlikte öğretmenler ilk aşılarını oldu.

Aile Sağlık merkezinde öğretmenler ile birlikte aşı olan Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, "Bugün randevumuzu alarak Covid-19 aşımızı yaptırdık. Okullarımızın yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte Sağlık Bakanlığımız eğitim çalışanlarımızı ön sıralara aldı. Tüm öğretmenlerimiz sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını tüm sağlık merkezlerimizde rahatlıkla yaptırabilecekler. Hepimizin amacı Elazığ’ın risk haritasında sarı olan renginin maviye dönüşmesi için elimizden gelen gayreti sarf ederek maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara uymaktır. Okullarımızda eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimizdeki iş yerlerinin açılarak faaliyetlerini yürütmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet edebilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız" dedi.