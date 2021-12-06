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Elazığ’da öğretmenevi yapılması için imza kampanyası başlatıldı

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube tarafından, yeni öğretmenevi ve yeni Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

ELAZIĞ 06.12.2021, 23:09
Elazığ’da öğretmenevi yapılması için imza kampanyası başlatıldı

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube tarafından, yeni öğretmenevi ve yeni Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube tarafından 24 Ocak Elazığ depreminden sonra kapatılan öğretmenevi ve yeni Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Eski öğretmenevi önünde başlatılan kampanyaya vatandaşlar imza atarak destek verirken, imza kampanyasının cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Elazığ Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "1933 yılında halkevi olarak inşa edilen bina, 1992 yılında 68 yatak kapasiteli öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet verirken 24 Ocakta ilimizde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar almıştır. Sonraki süreçte Kent Meydanı Proje kapsamında Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Deprem öncesinde hem sendikamız hem de STK Platformu ile birlikte defalarca dile getirilen öğretmenevi talebi maalesef karşılanmamıştır. 24 Ocak depreminden sonra ilimize gelen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a dosya şeklinde taleplerimiz sunulmuştur. Girişimlerimiz sonucu şu anda Bakanlık yetkililerin bize ifadeleri, Türkiye’de bir öğretmenevi yapılacaksa bu kesinlikle Elazığ’da yapılacaktır. El hak doğrudur. Çünkü Elazığ’dan başka öğretmenevi olmayan il yoktur" dedi.

Sadece eğitim çalışanlarının değil vatandaşların da imza kampanyasına destekte bulunmaları gerektiğini belirten Bahşi, "Bu talep sadece bir sendikanın talebi değil ilimizdeki tüm STK’ların, halkımızın ve eğitim çalışanlarının talebidir. Topladığımız binlerce imzayı Milli Eğitim Bakanına teslim ederek, mücadelemizin bu defa hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını, ilimizin ve camiamızın amaca hizmet edecek bir öğretmenevine kavuşmasını istiyoruz. Son 20 yıl içerisinde 4 defa bina değiştiren, adeta göçebe hayatı yaşayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin çok zor şartlarda çalıştığı, konumu itibariyle ulaşım problemi olan hizmet binasının da uygun bir yerde en kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz. Biz deprem süreci öncesi başlayan, depremden sonra iyice belirginleşen bu mücadelemizin bir sonuca ulaşmasını ve artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Diğer illerin tamamında olan öğretmenevini bizim ilimize de yapın. Buradaki eğitimciler de bu şehirde yaşayanlar da bunu sonuna kadar, fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.

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