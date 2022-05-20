Elazığ’da muhtarları bilgilendirme toplantısı

Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Karakoçan ilçesinde muhtarlarla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ’da dün "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı 514 personelden oluşan 37 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Karakoçan ilçesinin doğu bölgesinde icra edilen operasyon çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, ilçedeki muhtarla bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Albay Yıldız, “Emniyet ve asayişin sağlanması yönünde tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor” dedi.