Elazığ’da muhtarlara eğitim verildi

Elazığ’da muhtarlara yönelik ’Koruyucu Aile Modeli tanıtımı ve Kadına Yönelik ve Erken Yaşta Evlilik ile Mücadele ’ eğitimi düzenlendi.

Elazığ Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce muhtarlara yönelik ’Koruyucu Aile Modeli tanıtımı ve Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik ile Mücadele’ eğitimi düzenlendi. İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen eğitimde Koruyucu Aile Biriminde görevli Sosyolog Melek Karadayı ve ŞÖNİM Müdürü Nevin Evliyaoğlu tarafından sunumlar eşliğinde KADES, koruyucu aile gibi konularda bilgiler verildi.

Kurum olarak il genelinde farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen "Koruyucu Aile Hizmeti kurum ve bakanlık olarak önemsediğimiz bir hizmet. Devlet koruması altındaki her çocuğun aile odaklı hizmetten faydalanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda ve bu alanda, tanıtım, farkındalık artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca il genelinde yürüttüğümüz kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilik ile mücadele çalışmalarında muhtarlarımıza önemli işler düşmekte. Muhtarlarımıza, mahallelerinizdeki fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddet” en etkin şekilde gören kişilersiniz. Mahallenizi ve mahallenizde yaşayan vatandaşı en iyi tanıyan sizlersiniz. Bugün burada gerçekleşen eğitimde, şiddete uğramış bir kadının sizlere başvurması veya şiddete maruz kalan bir kadına şahit olduğunuzda neler yapmanız gerektiğini aktarmaya çalıştık. Mahallenizde şiddete uğrayan bir kadın ile karşılaşmanız halinde, bizlerin telefonları 7/24 açıktır. Alo 183 hattımız 7/24 açık. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen KADES Programı 7/24 veri aktarımı sağlayarak başvuru alınıyor" diye konuştu.

Eğitime, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve muhtarlar katıldı.