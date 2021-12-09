Elazığ’da ‘Muhabbetimiz Bol Olsun’ projesi sürüyor

Elazığ’da İl Milli Eğitim tarafından başlatılan Muhabbetimiz Bol Olsun Projesi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve ildeki pansiyonlu öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Muhabbetimiz Bol Olsun Projesi sürüyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, beraberindeki eğitim yöneticileri ile birlikte Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ile bir araya geldi. Pansiyon öğrencilerine akşam yemeğinde eşlik eden Gürtürk daha sonra öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Proje kapsamında farklı branşlarda ve alanlarda uzmanların belirli periyodlarla pansiyonları ziyaret edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Hepimiz evimize çekilip ailemizle bir araya geldiğimizde yuvamızın sıcaklığını hissediyor, anne babamızla veya çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Okul pansiyonlarımızda kalan çocuklarımız ise maalesef ailelerinden uzak kalıyorlar. Bu çocuklarımıza aile sıcaklığını unutturmamak için sürekli onların yanında olacağız. Yapacağımız sosyal, kültürel etkinliklerle, rehber öğretmenlerimiz ve belletmen öğretmenlerimizle günün 24 saati onların yanında olacağız. Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bu çocuklarımıza yönelik etkinlikler planlayacağız. Tüm ailelerimiz bilsinler ki bu çocuklar sadece onların değil, okul hayatları boyunca artık bizim de çocuğumuz oldu. Pansiyonlarımızda barınan çocuklarımız, barınma, yemek gibi hizmetlerin yanında kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirecek her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı bir ortamda olacak” dedi.