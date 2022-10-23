Elazığ’da ’Momo’ adlı çocuk tiyatro oyununa yoğun ilgi

Elazığ’da bir tiyatro akademisi tarafından hazırlanan ’Momo’ adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Piyes Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı tarafından dünyada en çok satan kitaplar listesinden yazar Michael Ende‘nin Momo adlı eserinden çocuklar için uyarlanan ’Momo’ oyunu Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu. Tiyatro oyunu çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Oyun ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, "Dünyada en çok satan kitaplar listesinden yazar Michael Ende’nin Momo adlı eserini çocuklar için uyarladık. Bu kuşak çocuklarının ne istediğini çok iyi biliyoruz, onların istekleri üzerine uyarlıyoruz oynayacağımız oyunlarımızı.Büyük bir prodüksiyon, 7 oyuncu 9 dansçı 22 kişilikte teknik kadromuz var.Zaman hırsızlarının çalmış olduğu zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf hikayesini izliyoruz bu oyunda. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti tabi bu konu. Oyunun sonunda umut doluyor içimiz. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese ve siz değerli basın mensuplarına teşekkürler" diye konuştu.