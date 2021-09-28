Elazığ’da modifiyeli araba ve motosiklet festivali düzenleniyor

Elazığ Belediyesi tarafından 3 Ekim Pazar günü modifiyeli araba ve motosiklet festivali düzenleneceği açıklandı.

3 Ekim Pazar günü yapılması planlanan festival Ataşehir-Hicret Mahallesi Yeni Güney Çevreyolu Bağlantısında yapılacak. Festivalin açılışı saat 13.00’te yapılacağı öğrenilirken, festivale katılacak araçların girişleri ise saat 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacağı bildirildi. Festivalde araç güzellik yarışması, ses desibel yarışması, air süspansiyon yarışması, modifiyeli araç ve motor gösterileri ve ödül töreni gerçekleştirileceği belirtildi.