Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara oyuncak hediyesi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara oyuncak hediye edildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psiko-sosyal destek ekipleri tarafından, Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdunda kalan depremzede çocuklara yönelik oyuncak dağıtıldı. Ekipler depremzede çocuklara oyuncak hediye ederken, çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı.