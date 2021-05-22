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Elazığ’da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ 22.05.2021, 13:53
Elazığ’da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezinde Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACG 528 plakalı Ford marka minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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