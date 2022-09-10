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Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ 10.09.2022, 12:58
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar F. Mehmet Bakar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KIG 35 plakalı minibüs ile 23 AAB 217 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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