Elazığ’da larva ile mücadele çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi ekipleri, larva ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler kış aylarında karasinek, sinek ve diğer vektörlerin üreme noktaları olan mazgallar, rögarlar, çöp konteynerleri ile durgun sularda ilaçlama çalışmaları yaptı.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması için kış aylarında sinek, karasinek ve diğer vektörlerin üreme noktalarının detaylı bir şekilde ilaçlandığı ve mart ayına kadar ilaçlama çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceği belirtildi.