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Elazığ’da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ'DA 5 AYRI KUYUMCUYU SAHTE ALTIN SATARAK DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

ELAZIĞ 28.10.2020, 14:59
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Elazığ’da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da 5 ayrı kuyumcuyu sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ELazığ’da 2 kadın şüpheli Kuyumcular Çarşısı ve Hürriyet Caddesi’nde bulunan 5 kuyumcuya 17 bin TL’lik sahte altın satıp kayıplara karıştı. Kuyumcuların durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin Ş.K. ve Z.K. olduğu ve Kahramanmaraş’ta bulunduğu belirlendi. Adresleri de tespit edilen 2 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ’a getirilen 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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