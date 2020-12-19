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Elazığ’da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ’da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti.
ELAZIĞ 19.12.2020, 18:45
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Elazığ’da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti.Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Altınçevre Mahallesi’nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre Veysi Şen’e ait ağıla bugün sabaha karşı kurt girdi.Kurdun saldırısı sonucu koyunlardan 2’si telef oldu, 6’sı ise kayboldu. Ağıla gidince olayı fark eden Şen, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp 6 koyun için arama çalışması yapıldığı bildirildi.
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