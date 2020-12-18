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Elazığ’da “köye gidiyorum” diye çıkan 72 yaşındaki şahıstan haber alınamıyor

Elazığ’da 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu’nun “köye gidiyorum” diyerek oğlunun yanından ayrıldığı,gece yarısı olmasına rağmen haber alınamadığı bildirildi.

ELAZIĞ 18.12.2020, 01:30
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Elazığ’da “köye gidiyorum” diye çıkan 72 yaşındaki şahıstan haber alınamıyor

Elazığ’da 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu’nun “köye gidiyorum” diyerek oğlunun yanından ayrıldığı,gece yarısı olmasına rağmen haber alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre,Merkeze bağlı Yemişlik Köyünde yaşayan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, sabah saatlerinde Elazığ’a gelerek kuaförlük yapan oğlu Engin Gündoğdu’ya traş oldu.Traş olduktan sonra ‘köye gidiyorum’ diyerek ayrılan Gündoğdu’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Beynin de tümör olduğu bildirilen Gündoğdu’yu bulmak için yakınları ve güvenlik güçleri arama çalışması başlattı.

Gece yarısı olmasına rağmen Gündoğdu’nun hala kayıp olduğunu belirten Yemişlik köyü Muhtarı Vahap Aslan,"Sabah Elazığ’a gelerek,kuaförlük yapan oğlunda traş oluyor. Daha sonra traş olduktan sonra köye gidiyorum diyerek dükkan dan ayrılıyor.Amcamız 72 yaşında ve beyninde tümör var.Akşam aile oğlunu arayarak,baban eve gelmedi diyorlar. Bunun üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine bildirildi.Bizlerde gerekli yerlere bildirdik.Jandarma köyde arıyor.Polis şehirde arıyor. Unutkanlık ve bazen bayılmaları oluyor.Kendisi telefon kullanmadığı için ulaşılmıyor.Adil Gündoğdu, emekli değildi. Köyümüzde yaşıyor. Amcamızın bulunmasını, gören vatandaşlarımızın da jandama yada polise bildirmesini istiyoruz.”dedi.
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