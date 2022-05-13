Elazığ’da köy yollarında genişletme ve stabilize çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde stabilize ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşın daha rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla yol genişletme ve stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belirli bir program çerçevesinde gerçekleştirilen yol yapım ve stabilize yol yapım çalışmaları ile il genelinde ulaşımın daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefliyor.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, şehrin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışma yürütüldüğü belirtilerek, “İlk baharda başlatılan yol yapım ve stabilize çalışmaları kapmasında ekiplerimiz hazırlanan program çerçevesinde şehrin birçok noktasında yoğun bir tempoyla çalışmaktadırlar. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yol ağımız içerisinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirecekler” denildi.