Elazığ’da köy ve ticari tavuk işletmelerinde denetim

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren köy ve ticari tavuk işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tayfun Pirinç ve sağlık personeli tarafından “Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” çerçevesinde Elazığ’da faaliyet gösteren köy ve ticari tavuk işletmelerinde Al Survey çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların belirli aralıklarla süreceği ifade edildi.