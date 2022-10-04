Elazığ’da kovanlar kontrol edildi

Elazığ’da kovanlar kontrol edilirken arıcılara ise teknik bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı destek kalemleri arasında yer alan, arılık ve arılı kovan desteklemesine ait kontroller Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince sürüyor. Bu çerçevede arılı kovanlar kontrol edilirken, arıcılara teknik bilgiler verildi.

Kontrollerin süreceği ifade edildi.