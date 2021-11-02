banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Elazığ’da korona virüs nedenli ölümlerin yüzde 95’ini aşısız veya eksik aşılı vakalar oluşturdu

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cihat Polat, korona virüs nedenli ölümlerin yüzde 95’inin aşısız veya eksik aşılı vakalar olduğunu belirterek, "Buna karşın korona virüs yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın da yine yüzde 94’ü aşısız veya eksik aşılı kişilerden oluşmaktadır" dedi.

ELAZIĞ 02.11.2021, 16:26
Elazığ’da korona virüs nedenli ölümlerin yüzde 95’ini aşısız veya eksik aşılı vakalar oluşturdu

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cihat Polat, korona virüs nedenli ölümlerin yüzde 95’inin aşısız veya eksik aşılı vakalar olduğunu belirterek, "Buna karşın korona virüs yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın da yine yüzde 94’ü aşısız veya eksik aşılı kişilerden oluşmaktadır" dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, pandemi salgının hala şehrin en önemli sorunu olduğunu kaydederek, vatandaşları aşı olmaya ve pandemi tedbirlerine uymaya davet etti. Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu ülkemizde de pandemi ile mücadele, hala gündemin ilk sıralarındaki yerini korumaktadır. Dolayısıyla ilimizde de pandemi artış hızında bir düşüş devam etse de İl Sağlık Müdürlüğü olarak salgını önlemeye yönelik tedbirlerimizi gevşetmedik ve tüm çalışanlarımız ile mücadeleye devam ediyoruz. Artık pandemi mücadelesinde aşının maske, mesafe ve temizliğin yanında en önemli koruyucu unsur olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Şu anda ilimizdeki en az iki doz aşı yapmış 18 yaş üzeri aşılanma oranı yüzde 65.1 seviyesi ile düşük bir hızda devam etmektedir. Oysa aşı uygulamasının başında riskli bölgede bulunan ilimizi aşının koruyuculuğuna inanan vatandaşlarımızın gayreti ile kısa bir sürede kırmızı renkten daha düşük risk seviyesi olan sarı renge taşımayı başardık. Bu gayret için tüm vatandaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ederim. Ülkemizin yarısından fazlası aşı ile çok daha düşük risk seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık ilimizin hala sarı renk ile düşük riskli iller arasında yer alması mücadelemizin karşılığının olmadığı kanaatindeyiz. Onun için tüm vatandaşlarımızı başta aşı olmak üzere maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Korona virüse yakalan hastaların yaş ortalamasının çok düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Artık pozitif vakaların yarıya yakını 30 yaşın altında. İlimizde şimdiye kadar 341 bin 452 kişiye 1. doz, 299 bin 431 kişiye 2. doz ve 72 bin 413 kişiye de 3. doz aşı yapılmıştır. Korana virüse yakalanan kronik hastalarımızda risk her zaman daha büyüktür. Tam doz aşı bu riski azaltıyor. Aşı vücudu önceden korumaya aldığı için aşılı olanlar hastalığı daha hafif geçirmektedir. Aşı olanların, aşı olmayanlara bir faydası olmayacaktır. Nasıl olsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesi tamamen yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri korumaktadır. İlimizde korona virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95’i aşısız veya eksik aşılı vakalardır. Buna karşın korona virüs yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın da yine yüzde 94’ü aşısız veya eksik aşılı kişilerden oluşmaktadır. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Hala ilimizde 200 noktada ve 3 ayrı standa randevulu-randevusuz aşı uygulaması devam etmektedir. Bunun yanında pandemi çağrı merkezimizle 7 gün 24 saat saat hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz, evde bakım hastaları, yaşlı ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımızın köylerine, evlerine giderek aşı yapmaktadırlar. Burada tekrar vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Biz sağlık çalışanlarının yaptığı gibi sizler de bir an önce aşılarınız yaptırın ve eksik bıraktığınız aşılarınız tamamlayın. Pandemi tedbirlerinin vazgeçilmezi olan maske, mesafe ve hijyeni elden bırakmayın. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Toplumsal bağışıklığı ancak aşı ile kazanabiliriz."

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6