Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan 4 koyun telef oldu

Elazığ’da ağıla giren sokak köpekleri, 4 koyunu telef etti.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpekleri bir ağıla girerek koyunlara saldırdı. Saldırıda 4 koyun telef oldu. Sabah uyandığında koyunların telef olduğunu gören sürü sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler ağıla gelerek inceleme yaptı.