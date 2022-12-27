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Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan 4 koyun telef oldu
Elazığ’da ağıla giren sokak köpekleri, 4 koyunu telef etti.
ELAZIĞ 27.12.2022, 09:56
Elazığ’da ağıla giren sokak köpekleri, 4 koyunu telef etti.
Olay, merkez Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpekleri bir ağıla girerek koyunlara saldırdı. Saldırıda 4 koyun telef oldu. Sabah uyandığında koyunların telef olduğunu gören sürü sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler ağıla gelerek inceleme yaptı.