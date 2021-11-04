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Elazığ’da ’Kızılay Sokağı’ ve fotoğraf sergisi açıldı
Elazığ’da Kızılay Haftası kapsamında ’Kızılay Sokağı’ açıldı. Vatandaşlar fotoğraf sergisinin bulunduğu sokağa yoğun ilgi gösterdi.
ELAZIĞ 04.11.2021, 15:15
Elazığ’da Kızılay Haftası kapsamında ’Kızılay Sokağı’ açıldı. Vatandaşlar fotoğraf sergisinin bulunduğu sokağa yoğun ilgi gösterdi.
Tüm ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla valilik meydanında ’Kızılay Sokağı’ açıldı. Sokakta kan bağışı aracı, ikram aracı, mobil mutfak gibi Kızılay’ın sahadaki tüm araç ve gereçlerinin yanında geçmişten günümüze 30 adet fotoğrafın olduğu sergi bulunuyor. Sergiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışı 2 gündür devam eden Kızılay Sokağı ve sergi etkinliğinin bugün sona ereceği kaydedildi.