banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Elazığ’da kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü

Elazığ polisi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin çeşitli noktalarında gün boyu uygulama gerçekleştirdi.

ELAZIĞ 06.12.2020, 17:20
4
Elazığ’da kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü
banner422

Elazığ polisi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin çeşitli noktalarında gün boyu uygulama gerçekleştirdi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Elazığ’da da kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri kent merkezinde de dün olduğu gibi bugünde denetimler gerçekleştirdi.Özellikle Çaydaçıra Kavşağı, Zübeyde Hanım ve Gazi caddelerinde araçlar ve yayalar üzerine denetim yapan polis sokağa çıkanlardan kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgeleri istedi.

Kısıtlama kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandığı ancak vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu aktarıldı.
Yorumlar (0)
11°
açık