Elazığ’da Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulluarı’nın mega projeleri arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından takdir toplayan Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesinde inşa çalışmaları hızla ilerliyor.

Bu yıl ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan proje kapsamında tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan kısımda 22 bin metrekare kapalı alana sahip 940 araçlık yer altı otoparkı ve 38 bin metrekare açık alana sahip yeşil alan çalışmaları yapılıyor. Hafriyat alımı, fore kazık ve ankraj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu projede kısa süre sonra kaba inşaat çalışmalarına geçilecek.

"Şehir merkezini daha planlı ve düzenli bir görünüme kavuşturacak"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesinin ardından ikinci büyük kent meydanı olarak yapımına başladıkları proje çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin özüne yakışır bir meydan inşa edeceklerini kaydetti.

Cemiloğlu Parkını da kapsayacak yepyeni bir kent düzenlemesi yaptıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, inşa çalışmalarının ise önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyledi. Proje doğrultusunda meydanın 940 araçlık modern yer altı otoparkının yanında su ögeleri, süs havuzları, yeşil örtü, dekoratif aydınlatma ve lazerli ışık gösterileri ile donatılacağını ifade eden Başkan Şerifoğulları, Elazığ’ın özünü yansıtacak simgesel bir çalışma yapacaklarını dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezinin daha planlı ve düzenli bir görünüme kavuşacağını aktaran Başkan Şerifoğulları, "Kaliteli yaşanılabilir iller içerisinde daima çıtasını yükselten şehrimizin hem bugününe hem de yarınına yakışacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.