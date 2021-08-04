Elazığ’da kenevir eken şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında şüpheli A.A.S.’nin yazlık evinin bahçesine yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda evin bahçesinde 53 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ,Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.