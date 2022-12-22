Elazığ’da kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi protokolü

Elazığ’da kedi ve köpeklerin kimliklenidirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında 2023 yılı için yetki devri protokolü imzalandı.

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmaları amacıyla mikroçip uygulaması devam ederken, 2023 yılı için de Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında yetki devri protokolü imzalandı. İmza töreni öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün ve Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut’un katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda kentte gelişmekte olan pet sektörü ele alındı. Yapılan toplantının ardından taraflar arasında protokol imzalandı.