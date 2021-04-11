banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Eğitimde yeni dönem...
Eğitimde yeni dönem...
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!

Elazığ’da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

Elazığ’da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

ELAZIĞ 11.04.2021, 14:00
1
Elazığ’da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

Elazığ’da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu köyünde Ahmet Akalın hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde 3 koyununun olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akalın, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmasıyla ahırdan 10 kilometre uzaklaşan hayvanlar bulundu. Köye getirilen koyunlar sahibine teslim edildi.

Koyunlarının bulunduğu için mutlu olan Akalın, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık