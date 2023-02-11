Elazığ’da kardan dolayı kapanan 12 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Elazığ’da kar nedeniyle kapalı bulunan 12 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da kar yağışı geçen hafta hayatı olumsuz etkiledi ve birçok köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 64 personel ve 60 araçla kapalı yollarda çalışma yaptı. Çalışma sonrasında yüzlerce yol geri ulaşıma açılırken 12’sinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.