Elazığ’da Karayolları ve İl Özel İdare sahaları yenilendi

Elazığ futboluna hizmet eden Karayolları ve İl Özel İdare Spor Tesisi sahaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenilendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehir genelindeki sahaların bakım-onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik Merkezi ve Kovancılar sahalarının ardından şehrin amatör futbolda yükünü çeken Karayolları ve İl Özel İdare sahaları da yenilendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın katkılarıyla yenileme çalışmalarını başlattığımız sahalarda zemin söküm işlemlerini tamamlamıştık, yıllardır kullanılan ve yıpranan zeminin sporcularımız için oynamaya müsait hale getirmek adına zemin yenileme işlemleri yaptık. Karayolları ve İl Özel İdare sahalarımız, birçok müsabakaya ev sahipliği yapmış ayrıca alt yapıya ve ilimizde faaliyet gösteren gerekse dışarıdan gelen takımlar için kullanılmaktaydı. Şehrimizin göz bebeği olan Elazığsporumuz’un da iç saha maçlarının oynadığı Gençlik Merkezi sahasının zemin yenileme işlemlerini gerçekleştirmiştik. Doğukent Stadının yapılması ile birlikte doğal zeminde maçların oynanması ile birlikte, Gençlik Merkezi sahasının zemini yeniden değiştirilerek amatör sporun hizmetine sunduk. Kovancılar ilçemizde yaptığımız sahada zemin yenileme, giyinme odaları ve tribün ile spora ve sporcuya hizmet etmesi adına yine bakım onarım ve zemin yenileme işlemi gerçekleştirdik. Karayolları ve İl Özel İdare sahalarımız birçok sporcunun yetişmesinde ve geçmişi olduğu için amatör sporun yükünü almış sahalarımızda oluşan ihtiyaç ve yıpranan zeminlerde, yeniden sentetik çim serimi yapılarak granül serimi ile birlikte hazır hale getirdik. Spor şehri Elazığ sloganıyla, il merkezi, ilçeler ve beldelerimizde spora ve sporcuya hizmet etmesi adına yeniden inşa, bakım onarım ve yenileme işlemleri ile modern donanımlı ve kullanışlı olarak inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yenilenen sahalarda yeni sezonun düdük seslerini duyacağız inşallah. Çalışmaların ilimiz sporuna hayırlı olmasını diliyorum" denildi.