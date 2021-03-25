Son Dakika
Elazığ’da kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ’ın iki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
ELAZIĞ 25.03.2021, 14:11
3
Elazığ’ın iki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji’nin uyardığı kar yağışı Elazığ’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Baskil ilçesine bağlı 6, Sivrice ilçesine bağlı 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi.Öteyandan, meteoroloji yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının süreceğini bildirdi.