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Elazığ’da kar 88 köy yolunu kapattı
Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.
ELAZIĞ 18.01.2021, 10:02
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Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oluyor. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkeze bağlı 5, ilçelerden Baskil’de 10, Maden’de 15, Karakoçan’da 22,Kovancılar’da 10, Palu’da 16, ve Sivrice’de 10 olmak üzere toplam 88 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.Öteyandan kar yağışı Elazığ’ın merkezinde ise hafif hafif etkisi göstermeye başladı.
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