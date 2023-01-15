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Elazığ’da kapalı köy yolu kalmadı
Elazığ’da kar yağışından dolayı kapanan 84 köy yolu ulaşıma açıldı.
ELAZIĞ 15.01.2023, 19:15
Elazığ’da kar yağışından dolayı kapanan 84 köy yolu ulaşıma açıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ kırsalında kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 84’ü ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla çalışma başlattı. Çalışmanın ardından tüm yollar ulaşıma açıldı.