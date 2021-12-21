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Elazığ’da kanal sorunu çözüldü, yaşam alanına dönüştü

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin doğusundaki kanal sorunu çözüme ulaştırılarak, yepyeni bir yaşam alanı olarak düzenlendi.

ELAZIĞ 21.12.2021, 14:43
Elazığ’da kanal sorunu çözüldü, yaşam alanına dönüştü

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin doğusundaki kanal sorunu çözüme ulaştırılarak, yepyeni bir yaşam alanı olarak düzenlendi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanılan ‘Kanal Boyu Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi’ tamamlandı. Bu kapsamda Ulukent, Doğukent, Kırklar, Sanayi ve Salıbaba Mahallelerinden geçen ve yıllardan beri başta bu mahalleler olmak üzere şehrin en büyük problemlerinden biri olan kanal sorunu, çözüme ulaştırılarak yepyeni bir yaşam alanı olarak düzenlendi. Proje, toplam 67 bin 136 metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 kilometrelik açık kanal kapatıldı. Ardından ise çift şeritli yol yapımı, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla alan yepyeni bir kimlik kazandı. Bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları, kondisyon istasyonu ve otopark alanları ile bir yaşam alanı olarak hizmete sunuldu.

Mahalle sakinlerinden Zülküf Dalbudak, “Kanal boyunun eski hali çok berbattı. Çöplükten geçilmiyordu. Şimdi çok güzel olmuş. Çok rahat bir yol oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Vatandaşlardan Taha Demir, “Burası eskiden kanaldı ve çok kötüydü. İçerisinde her türlü pislik vardı. Şu an çok güzel oldu. Oturma alanları, oyun alanları, yürüyüş alanları ve yeşillik alanları oldu. Mahallemiz için çok güzel oldu” diye konuştu.

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni yaşam alanından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Ulukent Mahalle Muhtarı Ayhan Atlan ise “Mahallemizde 1960’lı yıllardan sonra burada yapılan ve atıl durumda olan bir kanal vardı. Bu kanal mahallemiz köy iken vardı. Mahallemiz gelişmekte olan bir mahalle olduğu için bu kanalın etrafı modern binalarla donatıldığı için burası atıl olarak kalmıştı. Bu atıl durum Belediyemizin yaptığı çalışmalar sayesinde yaşanabilir bir hale geldi. Bu alan çocuklarımızın oyun, futbol oynayabileceği, büyüklerimizin gezip dinlenebileceği, spor yapabileceği, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarının olması ile çok güzel ve mükemmel bir alan oldu. Harput’tan esen rüzgarla vatandaşlarımız buradan başka bir yere gitme ihtiyacı duymadan, piknik alanlarına gitme ihtiyacı duymadan aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirebilecekler. Bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili Elazığ Belediyemize ve Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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